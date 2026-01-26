SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novartis-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Novartis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Novartis-Papiers betrug an diesem Tag 78,36 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Novartis-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,761 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 475,69 CHF, da sich der Wert einer Novartis-Aktie am 23.01.2026 auf 115,64 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,57 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Novartis eine Marktkapitalisierung von 219,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at