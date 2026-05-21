SMI-Papier Partners Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Partners Group Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von SMI-Titel Partners Group am 20.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 46,00 CHF vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 9,52 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Partners Group umfasst 1,09 Mrd. CHF. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 7,26 Prozent gestiegen.

Partners Group-Ausschüttungsrendite

Die Partners Group-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 909,60 CHF in den Feierabend. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Partners Group, demnach wird der Partners Group-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Partners Group-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Partners Group weist für 2025 eine Dividendenrendite von 4,68 Prozent auf. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,41 betrug.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr fiel der Kurs von Partners Group via SIX SX um 20,94 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -20,53 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Partners Group-Kurs.

Dividendenprognose von Partners Group

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 48,66 CHF aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 5,36 Prozent zulegen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Partners Group

Die Börsenbewertung des SMI-Unternehmens Partners Group steht aktuell bei 23,179 Mrd. CHF. Das Partners Group-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 20,20. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Partners Group einen Umsatz von 2,804 Mrd.CHF sowie ein EPS von 48,63 CHF.

Redaktion finanzen.at