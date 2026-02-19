Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Partners Group-Performance
|
19.02.2026 10:03:24
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Partners Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Partners Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 356,25 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Partners Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,807 Partners Group-Anteilen. Die gehaltenen Partners Group-Anteile wären am 18.02.2026 2 694,18 CHF wert, da der Schlussstand 959,80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 169,42 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Partners Group einen Börsenwert von 24,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Partners Group
Nachrichten zu Partners Group AG
|
09:29
|SLI aktuell: SLI zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.02.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verluste in Zürich: SMI liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.02.26
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
19.02.26
|Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Partners Group AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Partners Group AG
|1 013,00
|1,25%