SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Partners Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Partners Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Partners Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 356,25 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Partners Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,807 Partners Group-Anteilen. Die gehaltenen Partners Group-Anteile wären am 18.02.2026 2 694,18 CHF wert, da der Schlussstand 959,80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 169,42 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Partners Group einen Börsenwert von 24,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at