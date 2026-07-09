Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Lukratives Partners Group-Investment?
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09.07.2026 10:03:25
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Partners Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Partners Group-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Partners Group-Aktie bei 421,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,237 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.07.2026 auf 663,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,48 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 57,48 Prozent.
Partners Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,43 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Partners Group
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