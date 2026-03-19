SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Partners Group von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Partners Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Partners Group-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Partners Group-Papier bei 374,50 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Partners Group-Aktie investierten, hätten nun 26,702 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Partners Group-Papiere wären am 18.03.2026 22 109,48 CHF wert, da der Schlussstand 828,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 121,09 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Partners Group zuletzt 21,35 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at