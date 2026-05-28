Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Partners Group-Investment? 28.05.2026 10:03:14

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Partners Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Partners Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Partners Group-Aktie Investoren gebracht.

Am 28.05.2023 wurden Partners Group-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Partners Group-Anteile 824,40 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,121 Partners Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,59 CHF, da sich der Wert einer Partners Group-Aktie am 27.05.2026 auf 854,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 3,59 Prozent.

Jüngst verzeichnete Partners Group eine Marktkapitalisierung von 22,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Partners Group

Nachrichten zu Partners Group AG

mehr Nachrichten