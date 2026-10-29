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WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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Partners Group-Performance im Blick 29.10.2026 10:03:33

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Partners Group von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Partners Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Partners Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Partners Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Partners Group-Papier 497,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Partners Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,012 Partners Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Partners Group-Papiers auf 644,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 296,58 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 29,66 Prozent.

Partners Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,59 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Partners Group

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