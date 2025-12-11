SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Partners Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Partners Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Partners Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Partners Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 874,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,144 Partners Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.12.2025 1 091,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 953,80 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9,11 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Partners Group zuletzt 24,74 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at