Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Lohnendes Partners Group-Investment?
|
11.12.2025 10:03:31
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Partners Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Partners Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Partners Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 874,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,144 Partners Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.12.2025 1 091,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 953,80 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9,11 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Partners Group zuletzt 24,74 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Partners Group
Nachrichten zu Partners Group AGmehr Nachrichten
|
11.12.25
|SIX-Handel SLI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Zürich: SMI schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
10.12.25
|Verluste in Zürich: SMI zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SLI fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
09.12.25
|Verluste in Zürich: SMI verliert zum Start (finanzen.at)
|
08.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SMI verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Partners Group AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Partners Group AG
|1 017,00
|0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.