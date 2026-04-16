Partners Group Aktie

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WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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Profitable Partners Group-Investition? 16.04.2026 10:03:28

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 10 Jahren verdient

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Partners Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Partners Group-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 395,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,253 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 231,39 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Papiers am 15.04.2026 auf 914,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 231,39 CHF, was einer positiven Performance von 131,39 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Partners Group eine Marktkapitalisierung von 22,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Partners Group

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