Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
01.01.2026 10:03:37
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr verloren
Die Partners Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Partners Group-Papier bei 1 230,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Partners Group-Aktie investierten, hätten nun 0,081 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 79,87 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Papiers am 30.12.2025 auf 982,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 20,13 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Partners Group eine Börsenbewertung in Höhe von 25,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Partners Group
