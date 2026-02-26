SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Partners Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Partners Group-Aktie an diesem Tag bei 1 341,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,457 Partners Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.02.2026 auf 852,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 353,47 CHF wert. Damit wäre die Investition 36,47 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Partners Group eine Marktkapitalisierung von 22,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at