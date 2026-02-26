Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Rentables Partners Group-Investment?
|
26.02.2026 10:03:25
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Partners Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Partners Group-Aktie an diesem Tag bei 1 341,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,457 Partners Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.02.2026 auf 852,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 353,47 CHF wert. Damit wäre die Investition 36,47 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Partners Group eine Marktkapitalisierung von 22,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Partners Group
Nachrichten zu Partners Group AG
|
12:27
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
12:27
|Freitagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:00