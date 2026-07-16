SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Partners Group-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 114,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Partners Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,897 Partners Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 646,39 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Anteils am 15.07.2026 auf 720,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,36 Prozent abgenommen.

Am Markt war Partners Group jüngst 18,05 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at