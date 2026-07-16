Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Partners Group-Anlage im Blick 16.07.2026 10:03:23

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr verloren

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Partners Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Partners Group-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 114,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Partners Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,897 Partners Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 646,39 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Anteils am 15.07.2026 auf 720,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,36 Prozent abgenommen.

Am Markt war Partners Group jüngst 18,05 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Partners Group

Nachrichten zu Partners Group AG

mehr Nachrichten