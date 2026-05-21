SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Partners Group-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Partners Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Partners Group-Aktie an diesem Tag 1 150,50 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Partners Group-Aktie investierten, hätten nun 8,692 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Partners Group-Papiers auf 909,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 906,13 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -20,94 Prozent.

Der Marktwert von Partners Group betrug jüngst 23,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at