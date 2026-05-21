Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Lukrative Partners Group-Investition?
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21.05.2026 10:03:40
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Partners Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Partners Group-Aktie an diesem Tag 1 150,50 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Partners Group-Aktie investierten, hätten nun 8,692 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Partners Group-Papiers auf 909,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 906,13 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -20,94 Prozent.
Der Marktwert von Partners Group betrug jüngst 23,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Partners Group
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