Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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Lukrative Partners Group-Investition? 21.05.2026 10:03:40

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Partners Group-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Partners Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Partners Group-Aktie an diesem Tag 1 150,50 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Partners Group-Aktie investierten, hätten nun 8,692 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Partners Group-Papiers auf 909,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 906,13 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -20,94 Prozent.

Der Marktwert von Partners Group betrug jüngst 23,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Partners Group

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