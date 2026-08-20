Partners Group Aktie

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WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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Profitable Partners Group-Investition? 20.08.2026 10:03:27

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Partners Group-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Partners Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 923,40 CHF. Bei einem Partners Group-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,108 Partners Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 77,99 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Anteils am 19.08.2026 auf 720,20 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 22,01 Prozent.

Der Marktwert von Partners Group betrug jüngst 18,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Partners Group

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