SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Partners Group-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 047,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9,551 Partners Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.01.2026 auf 1 012,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 670,49 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 3,30 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Partners Group zuletzt 26,34 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at