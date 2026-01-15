Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Langfristige Investition
|
15.01.2026 10:03:27
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Partners Group-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 047,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9,551 Partners Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.01.2026 auf 1 012,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 670,49 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 3,30 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Partners Group zuletzt 26,34 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Partners Group
Nachrichten zu Partners Group AG
|
15:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
15.01.26