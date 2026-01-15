Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

Langfristige Investition 15.01.2026 10:03:27

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Partners Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Partners Group-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 047,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9,551 Partners Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.01.2026 auf 1 012,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 670,49 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 3,30 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Partners Group zuletzt 26,34 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Partners Group

