So viel hätten Anleger mit einem frühen Partners Group-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Partners Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Partners Group-Anteile bei 1 650,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Partners Group-Aktie investiert, befänden sich nun 0,606 Partners Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Partners Group-Papiere wären am 18.11.2026 388,12 CHF wert, da der Schlussstand 640,40 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,19 Prozent.

Der Börsenwert von Partners Group belief sich zuletzt auf 16,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at