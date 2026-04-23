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WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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Lukrativer Partners Group-Einstieg? 23.04.2026 10:03:25

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Partners Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Partners Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Partners Group-Papier bei 1 068,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,936 Partners Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.04.2026 auf 943,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 883,29 CHF wert. Mit einer Performance von -11,67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Partners Group belief sich zuletzt auf 24,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Partners Group

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