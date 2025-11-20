Partners Group Aktie

Performance im Blick 20.11.2025 10:04:01

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Partners Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Partners Group-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Partners Group-Anteile bei 940,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Partners Group-Aktie investierten, hätten nun 1,064 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 968,94 CHF, da sich der Wert einer Partners Group-Aktie am 19.11.2025 auf 910,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3,11 Prozent.

Partners Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,76 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

