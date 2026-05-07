Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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Langfristige Investition 07.05.2026 10:03:46

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Partners Group gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Partners Group-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Partners Group-Anteile bei 1 340,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,075 Partners Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Partners Group-Aktie auf 882,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65,81 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 65,81 CHF entspricht einer negativen Performance von 34,19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Partners Group eine Börsenbewertung in Höhe von 22,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Partners Group

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