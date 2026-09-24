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WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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Lohnende Partners Group-Investition? 24.09.2026 10:03:25

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor 5 Jahren angefallen

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Partners Group gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Partners Group-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1 594,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hat, hat nun 6,272 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 624,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 915,96 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -60,84 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Partners Group eine Börsenbewertung in Höhe von 16,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Partners Group

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