Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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Rentabler Richemont-Einstieg? 15.05.2026 10:03:59

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Richemont-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Richemont-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 61,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Richemont-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 163,934 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Richemont-Aktie auf 156,55 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 663,93 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 156,64 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Richemont betrug jüngst 91,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Richemont

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