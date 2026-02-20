Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Richemont-Investition 20.02.2026 10:04:15

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Richemont-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 20.02.2016 wurde die Richemont-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 65,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Richemont-Aktie investiert hat, hat nun 153,846 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.02.2026 24 415,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 158,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 144,15 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Richemont eine Börsenbewertung in Höhe von 94,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Richemont

Nachrichten zu Richemont

mehr Nachrichten