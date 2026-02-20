SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Richemont-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 20.02.2016 wurde die Richemont-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 65,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Richemont-Aktie investiert hat, hat nun 153,846 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.02.2026 24 415,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 158,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 144,15 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Richemont eine Börsenbewertung in Höhe von 94,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at