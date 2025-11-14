SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Richemont gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Richemont-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 116,95 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Richemont-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,551 Richemont-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Richemont-Papiers auf 161,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 380,93 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 38,09 Prozent vermehrt.

Richemont wurde am Markt mit 96,44 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at