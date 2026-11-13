Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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Lukrativer Richemont-Einstieg? 13.11.2026 10:03:46

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Richemont-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Richemont-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Richemont-Aktie bei 104,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Richemont-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,560 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 684,03 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Papiers am 12.11.2026 auf 176,15 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,40 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Richemont eine Börsenbewertung in Höhe von 103,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Richemont

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