Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Lukrativer Richemont-Einstieg?
|
13.11.2026 10:03:46
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 3 Jahren eingebracht
Richemont-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Richemont-Aktie bei 104,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Richemont-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,560 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 684,03 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Papiers am 12.11.2026 auf 176,15 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,40 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Richemont eine Börsenbewertung in Höhe von 103,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Richemont
Nachrichten zu Richemont
|
13.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: SLI gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Aktien Schweiz schließen schwächer - Richemont nach Zahlen unter Druck (Dow Jones)
|
13.11.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Richemont auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
13.11.26
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt nachmittags (finanzen.at)
|
13.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI fällt (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Richemont
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|183,40
|-3,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.