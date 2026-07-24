Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Profitable Richemont-Anlage?
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24.07.2026 10:03:37
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Richemont-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 138,20 CHF. Bei einem Richemont-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,724 Richemont-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 137,88 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Anteils am 23.07.2026 auf 190,55 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,88 Prozent angewachsen.
Alle Richemont-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 114,92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Richemont
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