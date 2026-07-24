SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Richemont-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Richemont-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 138,20 CHF. Bei einem Richemont-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,724 Richemont-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 137,88 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Anteils am 23.07.2026 auf 190,55 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,88 Prozent angewachsen.

Alle Richemont-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 114,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at