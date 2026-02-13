Richemont Aktie

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

Richemont-Investment 13.02.2026 10:03:58

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Richemont eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Richemont-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 87,78 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Richemont-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,392 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.02.2026 auf 160,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 823,31 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 82,33 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Richemont belief sich zuletzt auf 93,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Richemont

