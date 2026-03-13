SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Richemont-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Richemont-Papier 91,42 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 109,385 Richemont-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.03.2026 auf 141,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 483,48 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,83 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Richemont eine Marktkapitalisierung von 82,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at