Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Richemont-Investmentbeispiel
|
13.03.2026 10:03:45
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Richemont-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Richemont-Papier 91,42 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 109,385 Richemont-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.03.2026 auf 141,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 483,48 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,83 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Richemont eine Marktkapitalisierung von 82,98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Richemont
Nachrichten zu Richemont
|
15:58
|Börse Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: SMI am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Zürich: SLI am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SMI steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)