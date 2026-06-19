Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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Lukrativer Richemont-Einstieg? 19.06.2026 10:04:24

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Richemont-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Richemont-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Richemont-Papier an diesem Tag 146,90 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,807 Richemont-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.06.2026 1 259,70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 185,05 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 25,97 Prozent.

Jüngst verzeichnete Richemont eine Marktkapitalisierung von 107,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Richemont

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