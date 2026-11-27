Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Frühe Anlage
|
27.11.2026 10:03:44
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Richemont-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 64,60 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Richemont-Aktie investierten, hätten nun 1,548 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 171,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 266,18 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 166,18 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Richemont eine Börsenbewertung in Höhe von 99,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Richemont
Nachrichten zu Richemont
|
17:59
|Freitagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17:59
|Optimismus in Zürich: SMI letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Zürich: So bewegt sich der SMI am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
26.11.26
|SIX-Handel: SMI zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.26
|Gewinne in Zürich: SMI notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
26.11.26
|SIX-Handel: SMI zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
25.11.26
|SLI aktuell: SLI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Richemont
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|191,40
|2,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.