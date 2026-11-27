Vor Jahren in Richemont-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Richemont-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 64,60 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Richemont-Aktie investierten, hätten nun 1,548 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 171,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 266,18 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 166,18 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Richemont eine Börsenbewertung in Höhe von 99,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at