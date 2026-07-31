Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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Rentable Richemont-Anlage? 31.07.2026 10:03:59

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Richemont-Aktien verdienen können.

Am 31.07.2021 wurde die Richemont-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 116,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,621 Richemont-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 648,71 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Anteils am 30.07.2026 auf 191,25 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +64,87 Prozent.

Richemont markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 110,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Richemont

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