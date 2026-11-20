Vor Jahren in Richemont eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Richemont-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Richemont-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 137,90 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Richemont-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72,516 Richemont-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (177,15 CHF), wäre die Investition nun 12 846,27 CHF wert. Damit wäre die Investition um 28,46 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Richemont belief sich jüngst auf 103,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at