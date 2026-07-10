SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richemont von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Richemont eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Richemont-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Richemont-Anteile 55,45 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,034 Richemont-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 09.07.2026 auf 184,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 318,30 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 231,83 Prozent.

Jüngst verzeichnete Richemont eine Marktkapitalisierung von 106,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at