Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Richemont-Performance im Blick
|
09.10.2026 10:04:05
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richemont von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Richemont-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 155,15 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Richemont-Aktie investierten, hätten nun 64,454 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 10 854,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 168,40 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,54 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Richemont belief sich jüngst auf 101,45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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