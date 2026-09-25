SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richemont-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Richemont-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Richemont-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Richemont-Papier 100,45 CHF wert. Bei einem Richemont-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,996 Richemont-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 170,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 169,84 CHF wert. Mit einer Performance von +69,84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Richemont belief sich jüngst auf 100,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at