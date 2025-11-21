Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Lohnender Richemont-Einstieg?
|
21.11.2025 10:04:50
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Richemont-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 75,82 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 131,891 Richemont-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Richemont-Papiere wären am 20.11.2025 21 775,26 CHF wert, da der Schlussstand 165,10 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 117,75 Prozent vermehrt.
Richemont wurde am Markt mit 95,05 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Richemont
