Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Lukratives Richemont-Investment?
|
11.09.2026 10:03:35
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Richemont-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Richemont-Aktie bei 149,10 CHF. Bei einem Richemont-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,707 Richemont-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 159,62 CHF, da sich der Wert einer Richemont-Aktie am 10.09.2026 auf 172,90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,96 Prozent vermehrt.
Am Markt war Richemont jüngst 103,06 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Richemont
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