Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Richemont-Investition im Blick
|
22.05.2026 10:04:00
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde das Richemont-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Richemont-Aktie an diesem Tag bei 160,30 CHF. Bei einem Richemont-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,624 Richemont-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Richemont-Papiers auf 156,65 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,72 CHF wert. Mit einer Performance von -2,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Richemont-Wert an der Börse wurde auf 92,19 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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