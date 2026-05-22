SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Richemont-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Richemont-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Richemont-Aktie an diesem Tag bei 160,30 CHF. Bei einem Richemont-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,624 Richemont-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Richemont-Papiers auf 156,65 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,72 CHF wert. Mit einer Performance von -2,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Richemont-Wert an der Börse wurde auf 92,19 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at