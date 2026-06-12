Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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Richemont-Performance im Blick 12.06.2026 10:03:55

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richemont-Investment von vor 10 Jahren verdient

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richemont-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Richemont-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Richemont-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Richemont-Aktie letztlich bei 58,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Richemont-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,711 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 297,09 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Anteils am 11.06.2026 auf 173,65 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 197,09 Prozent.

Richemont wurde jüngst mit einem Börsenwert von 99,42 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Richemont

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