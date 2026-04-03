Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Frühe Investition
|
03.04.2026 10:03:38
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor 3 Jahren verloren
Das Richemont-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 145,45 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Richemont-Aktie investiert, befänden sich nun 68,752 Richemont-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 142,90 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9 824,68 CHF wert. Mit einer Performance von -1,75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Richemont bezifferte sich zuletzt auf 83,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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