Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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Lohnende Richemont-Anlage? 27.03.2026 10:05:09

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Richemont von vor einem Jahr bedeutet

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Richemont von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Richemont-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Richemont-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Richemont-Papier an diesem Tag 160,10 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Richemont-Aktie investiert, befänden sich nun 6,246 Richemont-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Richemont-Aktie auf 139,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 871,33 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,87 Prozent verringert.

Richemont war somit zuletzt am Markt 81,87 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Richemont

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