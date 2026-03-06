Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Profitable Richemont-Investition?
|
06.03.2026 10:03:46
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Verlust hätte ein Richemont-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Richemont-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Richemont-Papier bei 148,45 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Richemont-Aktie investiert, befänden sich nun 6,736 Richemont-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Richemont-Papiers auf 143,55 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 966,99 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 3,30 Prozent vermindert.
Richemont wurde am Markt mit 85,34 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Richemont
Analysen zu Richemont
|06.03.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
