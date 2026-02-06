SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Roche-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Roche-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 308,65 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 32,399 Roche-Papiere. Die gehaltenen Roche-Anteile wären am 05.02.2026 11 621,58 CHF wert, da der Schlussstand 358,70 CHF betrug. Mit einer Performance von +16,22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Roche belief sich jüngst auf 285,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at