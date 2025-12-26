SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Roche-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 251,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Roche-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,398 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,31 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 23.12.2025 auf 329,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,31 Prozent angewachsen.

Am Markt war Roche jüngst 262,52 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at