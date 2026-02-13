SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Roche-Aktie Anlegern gebracht.

Roche-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Roche-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 244,30 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Roche-Aktie investierten, hätten nun 0,409 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Roche-Papiers auf 359,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,24 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,24 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Roche eine Börsenbewertung in Höhe von 283,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at