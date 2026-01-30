SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roche von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Roche-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Roche-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Roche-Papier bei 288,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,470 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 204,02 CHF, da sich der Wert eines Roche-Papiers am 29.01.2026 auf 347,00 CHF belief. Mit einer Performance von +20,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Roche wurde am Markt mit 269,48 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at