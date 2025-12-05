Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

Lohnende Roche-Anlage? 05.12.2025 10:03:38

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Roche von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Roche von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Roche-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Roche-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 309,55 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,323 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.12.2025 gerechnet (310,10 CHF), wäre die Investition nun 100,18 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,18 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Roche eine Marktkapitalisierung von 249,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

