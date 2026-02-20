SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roche-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Roche-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Roche-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Roche-Aktie an diesem Tag 295,30 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,386 Roche-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.02.2026 1 246,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 368,20 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,69 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Roche belief sich zuletzt auf 293,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at