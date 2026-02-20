Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Roche-Einstieg? 20.02.2026 10:04:15

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roche-Investment von vor einem Jahr verdient

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roche-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Roche-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Roche-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Roche-Aktie an diesem Tag 295,30 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,386 Roche-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.02.2026 1 246,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 368,20 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,69 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Roche belief sich zuletzt auf 293,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

mehr Nachrichten