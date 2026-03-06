Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Langfristige Investition
|
06.03.2026 10:03:46
SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 5 Jahren verdient
Die Roche-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 298,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,336 Roche-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Roche-Aktie auf 351,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,95 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,95 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Roche belief sich zuletzt auf 285,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.