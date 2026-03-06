SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Roche eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Roche-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 298,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,336 Roche-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Roche-Aktie auf 351,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,95 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,95 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Roche belief sich zuletzt auf 285,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at