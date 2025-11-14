Roche Aktie
SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurden Roche-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 313,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,319 Roche-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Roche-Papiers auf 289,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,59 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,41 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Roche belief sich zuletzt auf 231,15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
