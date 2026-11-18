Vor Jahren in Sandoz eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Sandoz-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Sandoz-Papier 25,54 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sandoz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 39,154 Sandoz-Anteilen. Die gehaltenen Sandoz-Papiere wären am 17.11.2026 3 249,80 CHF wert, da der Schlussstand 83,00 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 3 249,80 CHF entspricht einer Performance von +224,98 Prozent.

Der erste Handelstag der Sandoz-Aktie an der Börse SWX war der 04.10.2023. Der erste festgestellte Kurs der Sandoz-Aktie lag damals bei 24,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at