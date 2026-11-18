Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|Rentable Sandoz-Anlage?
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18.11.2026 10:03:19
SMI-Papier Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sandoz von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Sandoz-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Sandoz-Papier 25,54 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sandoz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 39,154 Sandoz-Anteilen. Die gehaltenen Sandoz-Papiere wären am 17.11.2026 3 249,80 CHF wert, da der Schlussstand 83,00 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 3 249,80 CHF entspricht einer Performance von +224,98 Prozent.
Der erste Handelstag der Sandoz-Aktie an der Börse SWX war der 04.10.2023. Der erste festgestellte Kurs der Sandoz-Aktie lag damals bei 24,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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